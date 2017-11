Coupe du monde 2023 : Lyon sera "aussi une terre de rugby"

L'attribution de l'organisation de la Coupe du monde de rugby à la France annoncée ce mercredi a réjoui les élus lyonnais.

©RWC Coupe et ballon de la Coupe du monde 2015

La décision est actée. À la surprise générale et pour le plus grand plaisir de Bernard Laporte, président de la fédération française de rugby, la France organisera la coupe du monde de rugby 2023. Les élus lyonnais ont rapidement réagi en annonçant que la ville de Lyon est "pleinement engagée dans la réussite de cet événement". "Le public lyonnais a démontré ce mardi, lord du match France-Nouvelle-Zélande joué depuis 58 000 spectateurs, que Lyon était aussi une terre de rugby", écrivent le président de la Métropole de Lyon, David Kimelfeld, et le maire de la ville, Georges Képénékian. En effet, l'affluence du public pour ce match est le record d'affluence au Parc OL. Même pour les plus grandes affiches en football, le stade ne s'est pas autant rempli. Le précédent record du stade était aussi dû à l'ovalie, avec l'accueil de la finale de la Champions Cup opposant les Sarracens au Racing 92 attirant 58 017 spectateurs. "Fortes de leur expérience en matière d'organisation de grands événements, la Ville et la Métropole de Lyon s'associeront pour accueillir, dans des conditions optimales, équipes et supporters venus du monde entier pour cette grande fête du rugby" ajoutent les élus. Des matchs devraient avoir lieu au Parc OL, mais aussi à Saint-Etienne au stade Geoffroy-Guichard.