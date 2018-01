Challenge Cup : le LOU rugby quasiment éliminé après sa défaite à Sale

Sauf invraisemblable retournement de situation, le LOU a dit adieu à ses espoirs de qualification pour les huitièmes de finale de Challenge Cup en perdant à Sale, ce samedi (15-13).

© Twitter Challenge Cup L'arrière du LOU, Jean-Marcellin Buttin (à gauche)

Le LOU ne verra probablement pas les huitièmes de finale. Pourtant, la poule 2 de Challenge Cup (la petite coupe d'Europe) était encore très indécise avant la rencontre qui opposait samedi après-midi les Sale Sharks au LOU rugby. Mais la courte défaite des hommes de Pierre Mignoni a grandement hypothéqué leurs chances de qualification.

Menés dès le début de la partie, suite à l'essai d'Ostrikov (5-0, 21e), les Lyonnais n'ont jamais baissé les bras et ont fait belle figure sur le terrain des Anglais de Sale. Mais les coéquipiers de Julien Puricelli n'ont pris qu'une seule fois l'avantage sur leurs adversaires, grâce à une pénalité de Beauxis (5-6, 43e), avant d'encaisser 10 points en deux minutes (15-6, 51e). Un trou d'air fatal.

Pierre Mignoni n'y croit plus

En fin de match, l'essai transformé de Virgile Lacombe a permis d'arracher le point de bonus défensif (15-13, 73e). Malgré ce point de bonus, le LOU est désormais troisième de sa poule, et pourrait même se retrouver dernier, en cas de victoire du Stade toulousain (4e) sur Cardiff (1er), ce dimanche (18h30).

Une victoire bonifiée à Gerland contre Cardiff samedi prochain (18h) ne suffirait même pas à assurer une place en huitièmes. Pour cela, il faudrait dans le même temps attendre le faux pas de plusieurs équipes, ce qui relève de l'invraisemblable. "Cela ne changera rien à notre d'esprit, met en garde Pierre Mignoni, l'entraîneur du LOU, dans Le Progrès. On a envie de faire plaisir à nos supporters, et on veut terminer la coupe d'Europe en beauté par une victoire." Signe que, même dans les rangs lyonnais, on ne croit plus vraiment à une hypothétique chance de se qualifier...