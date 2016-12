Battu a Brive, le Lou toujours proche de la zone rouge

Les Lyonnais se sont inclinés 22-6 ce vendredi à Amédée-Domenech, pour le compte de la 14e journée du Top 14. Une quatrième défaite de rang qui maintient les hommes de Pierre Mignoni à portée de fusil de ses deux poursuivants relégables. @PHOTOPQR/LA PROVENCE/ MAXPPP

La marge de sécurité se réduit pour le Lou. Pour la quatrième fois en autant de match de championnat, les hommes de Pierre Mignoni se sont à nouveau inclinés ce vendredi soir à Brives (22-6).

Dominateurs en mêlée, les Corréziens ont surtout profité de la belle réussite au pied de leur buteur, Gaëtan Germain. Auteur d'un sans faute au pied, il a apporté 17 points aux siens. Indisciplinés, sans inspiration, les futurs pensionnaires du stade Gerland n'ont jamais été en mesure de rivaliser.

Les Lyonnais n'ont plus que six points d'avance sur Grenoble, leur premier poursuivant, 13e. Lanterne rouge, Bayonne a huit point de retard sur Lyon. Devant le Stade Français (11e) et la Section Paloise (12e) ont creusé un écart de cinq point.