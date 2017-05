OL-Ajax : pourquoi la "remontajax" est possible

Après un lourd revers concédé dans une bouillante Veltins-Arena à Amsterdam la semaine dernière, contre l’Ajax (4-1), l’Olympique Lyonnais est réduit à créer l’exploit, ce soir, au Parc OL, pour pouvoir disputer la finale de l’Europa League à Stockholm.

Une "remontajax" : voilà ce qu’attendent les supporters lyonnais de leur équipe ce soir, pour accéder à une finale d’Europa League historique. Un terme à la mode, particulièrement depuis la "remontada" barcelonaise face à Paris (6-1), le 8 mars. Si le retard du FC Barcelone était alors de quatre buts (4-0), rendant leur qualification d’autant plus spectaculaire, celui de l’Olympique Lyonnais, qui bénéficie d’un but à l’extérieur, est moindre, et les Lyonnais veulent y croire. En effet, la règle du but à l’extérieur, en vigueur dans la quasi-totalité des double-confrontations, stipule qu’en cas d’égalité sur les deux matchs, un but marqué à l’extérieur compte double. C’est pourquoi il "suffirait" aux joueurs de Bruno Génésio de s’imposer ce soir sur le score de 3 à 0.

Il ne s’agira effectivement pas d’une mince affaire. Le match aller, à Amsterdam, avait vu la jeune équipe de l’Ajax dérouler un jeu foudroyant et tromper par quatre fois le portier lyonnais. En face, les Lyonnais, pourtant plus expérimentés sur le papier, avaient paru bien apathiques, Alexandre Lacazette allant même jusqu’à dire que l’équipe "ne pensait pas à la finale" et "n’avait pas respecté le football".

Des Lyonnais qui ne baissent pas les bras

Mais l’équipe demeure optimiste. Malgré la déception du match aller, Bruno Génésio a tenu à rappeler à ses joueurs qu’ils n’en étaient "qu’à la mi-temps du match" et attend "une animation offensive pour mettre en difficulté cette équipe et aller chercher la qualification". Maxime Gonalons compte également sur le retour de blessure d’Alexandre Lacazette pour créer "un impact sur le jeu lyonnais et sur les adversaires." Même les statistiques balancent en faveur de l’Olympique Lyonnais, puisque les Lyonnais ont gagné leurs trois derniers matchs à domicile en Europa League, en inscrivant notamment treize buts (sept contre l’AZ Alkmaar, quatre contre l’AS Roma et deux contre le Besiktas), ce qui en fait le meilleur total de la compétition.

Croire en ses atouts offensifs

Un atout offensif auquel l’Olympique Lyonnais compte bien recourir, surtout après les difficultés rencontrées au match aller sur les phases d’attaque. Par ailleurs, si l’Ajax Amsterdam est souvent impériale dans son antre, elle est très friable à l’extérieur, et a notamment encaissé au moins 3 buts lors de 10 de leurs 37 derniers matchs européens à l’extérieur depuis 2010/2011. Enfin, Maxime Gonalons pense l’équipe capable de "faire un match parfait" face à un onze ajacide finalement très jeune, leur joueur le plus âgé (hormis Schöne) n’ayant pas plus de 24 ans.

Vers une nouvelle "remontabruges" ?

Il ne faudra cependant surtout pas croire que cette "remontajax" sera facile : l’Ajax Amsterdam, malgré son inexpérience, est une équipe entrepreneuse qui dispose d’une belle force offensive qu’elle mettra à coup sûr à profit pour aller chercher ce but à l’extérieur qui enterrerait quasiment définitivement les espoirs lyonnais. Klaassen, Younès, Traoré et Dolberg, principaux animateurs du onze hollandais à l’aller, donneront beaucoup de fil à retordre à une défense lyonnaise souvent prise à contre-pied. En l’absence d’Emmanuel Mammana et de Mapou Yanga-Mbiwa, l’Olympique Lyonnais ne disposera par ailleurs que de deux défenseurs centraux de métier : Nicolas Nkoudou et Mouctar Diakhaby. Dos au mur, dans un Parc OL qui s’annonce en ébullition, la bande à Lacazette n’aura, ce soir, plus rien à perdre, et ils pourront se rappeler, en guise de motivation, la "remontabruges" déjà réalisée en 2001, en Coupe UEFA, grâce à un triplé de Sonny Anderson.

