Hockey sur glace : record français et défaite lyonnaise au WinterGame

C'est un véritable show à l'américaine qu'ont pu suivre les 25 182 spectateurs du Parc OL hier soir. Si la victoire n'était pas au rendez-vous pour les Lions, le record d'affluence de ce match laisse espérer au hockey sur glace une popularité croissante en France.

©Parc OL WinterGame le 30 décembre 2016

Pom-pom girl, feu d'artifice, coup de crosse et marseillaise ont rythmé la soirée au Parc OL ce vendredi 30 décembre. Avec un peu plus de 25 000 spectateurs, le Winter Game version 2016 à Lyon établit un nouveau record d'affluence. En 2013 au stade des Alpes de Grenoble, 19 767 spectateurs avait fait le déplacement pour le Winter Game. Malgré le record d'hier soir, sur les 60 000 places du Parc OL, plus de la moitié étaient vides. Pour ce véritable derby rhonalpin, les lyonnais, pourtant leader au classement avec 58 points, n'ont pas réussi à s'imposer face aux Brûleurs de Loups grenoblois (5-2).

Une 16ème victoire consécutive pour Grenoble...

Les Brûleurs de Loups ont engrangé hier soir leur 16ème victoire consécutive et reviennent ainsi à deux longueurs du club lyonnais pour cette 29ème journée de Saxoprint Ligue Magnus. L'entraîneur de Grenoble, Edo Terglav, s'est dit satisfait de cette nouvelle victoire au micro de la chaîne L'équipe. "Ce n'est pas le meilleur match que l'on a produit cette année, mais l'essentiel est là, je suis satisfait. Je sentais que les joueurs avaient moins d'énergie que d'habitude mais ils ont su rester solides lorsque Lyon a poussé pour revenir au score dans le dernier tiers. Maintenant, on a déjà un gros match mardi à préparer, la saison continue !"

...et une soif de revanche pour Lyon

En effet, ce mardi 3 janvier, c'est cette fois à la patinoire Charlemagne que les deux clubs s'affronteront de nouveau pour décrocher une place en finale de Coupe de France. Après leur défaite, les Lions auront à cœur de conserver leur statut de leader, en témoigne la réaction de Vikhael To Landry, attaquant à Lyon. "Au fur et à mesure du match, on était de mieux en mieux mais on a malheureusement manqué d'opportunisme. Merci aux supporters d'être venus et désolé pour la défaite. On s'est vraiment battus jusqu'à la fin. On va essayer de se rattraper en demi-finale de Coupe de France dès mardi !" Dans la nuit, la patinoire installé au Parc OL a entièrement été démonté pour que le stade retrouve sa pelouse et que le ballon rond ne reprenne ses droits.