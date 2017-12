Hockey sur glace à Lyon : les Lions ont les crocs

L'équipe lyonnaise de hockey sur glace remportait hier soir le match contre les Scorpions de Mulhouse. Une victoire à domicile au cours de laquelle les Lions marquaient 5 buts, contre 4 pour les Scorpions. 3e place de la Saxoprint Ligue Magnus pour les Lyonnais.

Sebasphotos.com

C'est à la patinoire Charlemagne que les Lions recevaient les Scorpions (Mulhouse) pour la 29e journée de la Saxoprint Ligue Magnus. Ce sont bien les Lyonnais qui ont ouvert le score, grâce au premier but de Jaka Ankerst à la 7e minute. Dave Labrecque creuse l'écart avec les Scorpions à 12e minute. Mais les Mulhousiens ne se sont pas laissés faire, et dès le 2e tiers temps, ils marquent. Il aura fallu attendre la fin des trois tiers temps, et accéder aux prolongations pour que les Lyonnais décrochent la victoire. Les Lions de la patinoire Charlemagne prennent désormais la 3e place de la Saxoprint Ligue Magnus.