Un footballeur amateur de 32 ans meurt à l'échauffement dans le Rhône

Un homme de 32 ans, joueur du FC Corbas, est décidé d'une crise cardiaque ce samedi durant l'échauffement de son équipe.

Bencolin92 (cc Wikipédia) Un terrain de football amateur

Un footballeur du FC Corbas est décédé ce samedi après avoir fait une crise cardiaque avant le début de la rencontre qui devait opposer son club à celui du Sud Azergues. Cet homme de 32 ans était en train de s'échauffer sur la pelouse de l'équipe adversaire lorsqu'il s'est écroulé. Malgré l'arrivée des secours, le trentenaire n'a pu être réanimé. Sur sa page Facebook, le club de Crobas "profondément bouleversée" a rendu hommage à son joueur et a "adressé ses plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses coéquipiers".