Transfert : l’OL toujours intéressé par l'attaquant Roger Martinez

L'Olympique lyonnais serait toujours à l'affût pour recruter un joueur dans le secteur offensif. Déjà convoité la saison passée, l'attaquant colombien Roger Martinez du club chinois Jiangsu Suning serait sur les tablettes du club.

© Tim Douet Grand Stade de Décines

Après Mariano Diaz (8.00 M€), Marcelo (7.00 M€), Fernando Marçal (4.50 M€), Ferland Mendy (5.00 M€), Kenny Tete (4.00M€) et Bertrand Traoré (10.00 M€), l'OL serait sur la piste de l'attaquant colombien Roger Martinez selon olympique-et-lyonnais.com. Le joueur du club chinois Jiangsu Suning était déjà convoité par l'OL la saison passée, mais avait préféré partir en Chine pour 8,9 millions d’euros. Un joueur toujours suivit par Bruno Génézio "Il a fait une bonne première partie de saison ici, et a un peu baissé de pied ensuite. Il pensait retourner à l’Inter, mais ça ne s’est pas fait", a confié l’entraîneur lyonnais au journal Le Progrès. Après le départ d'Alexandre Lacazette, l'OL a enregistré les arrivées de Mariano Diaz (Real Madrid) et Bertrand Traoré (Chelsea) dans le secteur offensif et serait toujours à l’affût de bonnes "opportunités" durant ce mercato estival, même si le recrutement semble bouclé.