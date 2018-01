Transfert Tolisso : le club amateur de l’Arbresle va recevoir 102 500€

Ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso a été transféré au Bayern Munich en juin 2017. Dans le cadre de la "contribution de solidarité pour un transfert international", le FCPA recevra 102 500 euros.

Comme indiqué nos confrères du Progrès, Corentin Tolisso ayant joué au FCPA entre ses 11 et 13 ans, cette fameuse "contribution de solidarité pour un transfert international" entre en vigueur. Le Football club des Pays de l’Arbresle regroupe l’Arbresle, Sain-Bel, Lentilly et Fleurieux-sur-l'Arbresle, et devrait recevoir la somme de 102 500 euros en juillet 2018. Soit 80% de son budget annuel, fixé à 130 000 euros.

Pour Alain Charif, président du club, cette somme va surtout servir à approvisionner le salaire des deux employés du FCPA, soit 52 000 euros par an. Le club a également en tête certains investissements, notamment matériels et structurels. Le FCPA va aussi pouvoir se permettre de retrouver une "tranquillité d’esprit", après 3 années plutôt difficiles financièrement.

