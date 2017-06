Transfert : Ferland Mendy s’engage avec l’OL

L'OL vient de présenter à la presse sa troisième recrue de l'été : le latéral gauche du Havre, Ferland Mendy.

© OLweb Ferland Mendy

Ca va se bousculer cette saison dans le couloir gauche de l’OL. Après Fernando Marçal, l'OL vient de recruter un nouveau défenseur latéral gauche en la personne de Ferland Mendy qui a signé pour cinq ans. Le jeune joueur a été acheté au Havre contre 5M€ plus 1M€ de bonus. L'Olympique lyonnais a dû batailler ferme puisque Lille et Bordeaux souhaitaient aussi engager le jeune havrais qui évoluait en ligue 2 l'an passé. Il s'agit de la troisième recrue estivale de Lyon après Fernando Marçal et Bertrand Traore.