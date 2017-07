Transfert : Alexandre Lacazette signe à Arsenal pour 60M€ (officiel)

C’est officiel, Alexandre Lacazette, l’attaquant vedette de l’OL est transféré à Arsenal contre 60 millions d’euros (bonus compris).

© AFP Le buteur Alexandre Lacazette.

Après plusieurs jours d’attente, c’est désormais officiel, Alexandre Lacazette a officiellement quitté Lyon pour s’engager avec Arsenal. L’OL a cédé son buteur vedette contre une somme d’environ 60 millions d’euros, bonus compris. Âgé de 26 ans, Lacazette a passé sa visite médicale ce mardi et s’est engagé pour cinq ans avec le club londonien pour un salaire de 230 000 euros par semaine soit plus de 11 millions d’euros par an.

Formé à Lyon, il avait intégré le groupe pro en 2010 et inscrit 135 buts avec son club formateur. Lacazette devient ainsi le joueur le plus cher de l’histoire d’Arsenal. Il s’agit du quatrième gros départ du club cet été après Corentin Tolisso (Bayern Munich), Maxime Gonalons (AS Roma) et Rachid Ghezzal (fin de contrat).