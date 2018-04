Tony Vairelles raconte comment l'OL a refusé Cristiano Ronaldo

Invité ce dimanche soir de l'émission J+1 sur Canal +, Tony Vairelles, l'ancien attaquant de l'OL, a confié que son ancien club avait refusé de le laisser partir au Sporting Portugal en échange de la star mondiale portugaise.

Cristiano Ronaldo ©fifa.com

C'était en 2003, l'actuelle vedette du Real Madrid n'était alors qu'un jeune joueur en devenir. De son côté, Vairelles qui avait brillé sous le maillot de Lens ne s'était jamais imposé entre Rhône et Saône. Après trois prêts à Bordeaux, Bastia et Lens, le club souhaite s'en séparer. Le Sporting Portugal est intéressé par un échange de joueurs. "Lyon voulait de l'argent parce qu'il me restait un an de contrat, donc le club a refusé l'échange", confie Vairelles. L'OL finit par céder ce dernier au Stade rennais. Quant à Cristiano Ronaldo, âgé alors de 18 ans, il filera peu de temps après à Manchester United où il débutera la carrière qu'on lui connaît. "Je pense que Lyon doit regretter", s'amuse aujourd'hui Tony Vairelles.