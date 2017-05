Quand la victoire du PSG en coupe de France fait les affaires de l'OL

Le nouveau sacre des Parisiens permet à l'Olympique Lyonnais d'être directement qualifié pour les phase de groupes de la prochaine Ligue Europa.

©FRANCK FIFE / AFP

Le malheur des uns fait le bonheur des autres... Lorsque l'Angevin Issa Cissokho, frère de l'ancien latéral gauche de l'OL Aly, a marqué d'une tête contre son camp dans le temps additionnel de la finale de Coupe de France, il n'a pas uniquement fait plaisir au PSG... En donnant contre son gré la victoire aux hommes d'Unai Emery, qui restent invaincus sur 32 matches en coupes, le latéral droit du SCO d'Angers a également envoyé l'OL en phase de groupes de la Ligue Europa. La compétition prévoit en effet une place directe en poules au vainqueur de la coupe de France. Mais le Paris Saint-Germain étant déjà qualifié pour la prochaine Ligue des champions, cette place revient donc à l'équipe de Jean-Michel Aulas, qui a terminé 4e au classement de la Ligue 1.

4 matchs en moins à jouer fin juillet

Une défaite d'Angers qui permet donc aux Gones de s'éviter deux tours de qualification pour entrer en phase de groupes. Le couronnement du PSG, sous les yeux du nouveau ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, fait donc les affaires de l'OL, qui entamera sa saison européenne en septembre, et qui s'évite 4 matchs de barrage à jouer fin juillet. Les deux autres clubs français qualifiés pour la Ligue Europa, et qui devront jouer les matchs de qualification, sont l'Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux, classés respectivement 5e et 6e du championnat de France.

