"Peste et choléra" : Aulas convoqué par la commission de discipline

Jean-Michel Aulas va être convoqué par la commission de discipline après avoir comparé Nasser Al-Khelaïfi et Bertrand Desplat, présidents du PSG et de l'En Avant de Guingamp, à la "peste et au choléra".

PHILIPPE DESMAZES / AFP Jean-Michel Aulas, président de l'OL

Le Conseil national de l'éthique a saisi la commission de discipline de la LFP après les déclarations de Jean-Michel Aulas sur les présidents de Guingamp et du PSG. Invité à donner sa préférence entre Nasser Al-Khelaïfi ou Bertrand Desplat sur le plateau d'Estelle Denis jeudi dernier, le président de l'OL a répondu : "Choisir entre la peste et le choléra, c'est difficile". Hésitant, il finit par choisir, timidement : "Nasser". "Aulas commet incontestablement un manquement aux articles I.3, I.5 et I.7 de la charte éthique du football relatifs au respect de ses adversaires, à la maîtrise de soi et au devoir d’exemplarité", a écrit la CNE dans un communiqué.

Selon le conseil, ces propos iraient à l'encontre de la charte des présidents de clubs de la Ligue de football professionnel qui dispose dans son préambule que "la popularité et l'exposition médiatique incomparables du football imposent à l'ensemble des acteurs du football professionnel, et notamment aux présidents de clubs, un devoir d'exemplarité pour véhiculer une image de la discipline à la hauteur des attentes qu'elle suscite".

Peu de temps après sa sortie médiatique, Jean-Michel Aulas avait précisé sur Twitter que "c'était de l'humour dans l'atmosphère de l'émission ... Ces deux bons présidents sont chacun dans leur catégorie de vrais managers."