OM – OL (2-3) : Lyon se relance dans la course au podium

Grâce à un Houssem Aouar des grands soirs et un but de Memphis dans les dernières secondes, l'OL s'est relancé dans la course au podium en allant gagner à Marseille (3-2), dimanche.

VALERY HACHE / AFP Maxwell Cornet et Houssem Aouar

Un scénario fou, un contexte électrique et un succès lyonnais en toute fin de match : l’Olympico a tenu toutes ses promesses. En s’imposant à Marseille (3-2), dimanche, l’OL s’est complètement relancé dans la course au podium, en revenant à deux points de son adversaire du soir. Comme contre le PSG (2-1, le 21 janvier), c’est Memphis qui donnait la victoire à son équipe, grâce à un but de la tête (3-2, 90e). Quelques minutes plus tôt, Mitroglou pensait éviter la défaite à l’OM en égalisant seul face à Lopes (2-2, 84e). Au caractère et grâce à un Houssem Aouar de gala, Lyon se rassure après son élimination en huitièmes de finale de la Ligue Europa face au CSKA Moscou (1-0, 2-3). En l’absence de Nabil Fekir, le milieu de terrain de poche fut le véritable métronome de l’OL, avec en prime, ce superbe but au retour des vestiaires (2-1, 52e). Avant ça, Adil Rami, en marquant contre son camp permettait aux Lyonnais d’égaliser (1-1, 42e), après l’ouverture du score de Rolando (31e). L’Olympique lyonnais n’a pas encore dit adieu au podium : il reste huit matchs aux hommes de Bruno Genesio pour accrocher la troisième place. Le technicien, au passage, vient certainement de s’accorder un sursis sur le banc rhodanien, en attendant la fin de saison.

Retrouvez toute l’actualité de l’OL sur notre site : olympique-et-lyonnais.com