OL : reprise le 31 décembre avant un mois de janvier chargé

Avant un mois de janvier chargé, avec notamment l'entrée en lice en Coupe de France et la réception du PSG, les joueurs de l'OL vont avoir 10 jours de repos pour préparer la deuxième moitié de saison.

Sur le podium à la mi-saison, les joueurs de l'OL vont pouvoir recharger les batteries pendant les vacances grâce à 10 jours de repos. Les joueurs de Bruno Genesio ne reprendront l'entraînement que le 31 décembre prochain à 15h. L'occasion pour eux de passer Noël en famille, sans pour autant faire d’excès, puisque leur entraîneur a d’ores et déjà annoncé en conférence de presse qu'il surveillera la balance à leur retour : "Les joueurs auront dix jours de vacances. C’est beaucoup, mais c’est nécessaire. Ils ont besoin de couper physiquement et mentalement. Mais il y a aussi une exigence en respectant le programme individuel qu’on va leur donner. Ils doivent revenir en bonne forme, fit, sans kilos superflus. Si c’est 600 grammes ou un kilo, ça ira. Si on dépasse le kilo, il y aura des choses mises en place, comme des amendes. C’est important, sinon ça cause des blessures, on perd du temps". À l'issue du premier entraînement, les équipes professionnelles masculine et féminine de l’OL suivront un stage de reprise en Espagne, du 1er au 4 janvier 2018.

L'occasion de retrouver le rythme avant un mois de janvier chargé. Les joueurs de Bruno Genesio se déplaceront à Nacy le 6 janvier à 21h lors des 1/32 de finale de Coupe de France. Puis ils affronteront Angers à domicile le dimanche 14 janvier à 17h au Groupama Stadium. Le 17 janvier ils iront à Guingamp (19h), puis accueilleront le PSG le 21 à 21h avant un dernier match à Bordeaux le 27 janvier.