OL : le milieu de terrain Pape Cheikh Diop s’engage à Lyon pour 5 ans

L’Olympique lyonnais vient de débourser 10M€ (plus 4M€ de bonus) pour s’offrir les services de l’Espagnol Pape Cheikh Diop, 7e recrue du club à deux jours de la fin du mercato.

© Twitter @OL Pape Cheikh Diop à l'OL

Le Celta Vigo et l’Olympique lyonnais ont officialisé, ce mardi, le transfert de Pape Cheikh Diop, pour un montant de 10M€ auquel s’ajoutent 4M€ de bonus. Présenté à la presse ce mardi midi, le milieu international U19 espagnol s’est dit “content de venir ici, Lyon est un grand club.”

Le joueur de 20 ans s’est engagé pour 5 ans et représente la 7e recrue de l’OL depuis le début du mercato, qui prendra fin dans deux jours. “Pour le moment on est contents, a expliqué le président du club, Jean-Michel Aulas. Mais on peut aussi être contents s’il y avait une dernière arrivée et un ou deux départs.” De quoi laisser penser que le milieu de terrain lyonnais pourrait encore connaître quelques évolutions, pour cette saison.