OL: la lettre aux supporters de Gonalons après son transfert à la Roma

Officiellement transféré à l’AS Roma où il a signé un contrat de quatre ans, Maxime Gonalons a adressé une lettre aux supporters de l’OL.

Maxime Gonalons, le capitaine de l'OL s'est officiellement engagé pour quatre ans avec l'AS Roma ce lundi en échange de cinq millions d'euros. Formé à Lyon où il avait débuté en pro lors de la saison 2009-2010, le milieu de terrain international a adressé une lettre aux supporters publiée sur son compte twitter.

"Quel sentiment étrange d'écrire cette lettre aujourd'hui, mais c'est la vie, c'est le moment... et le foot est ainsi fait ! J'avais 11 ans lorsque j'ai revêtu le maillot de l'OL pour la première fois, et alors j'ai réalisé un rêve. Aujourd'hui, j'en ai 28 et c'est avec le cœur très lourd que je dois vous dire au revoir. Cela a été un privilège et une fierté de représenter ce club aussi longtemps et d'avoir eu l'honneur d'en être le capitaine durant ces dernières années. Avec respect et dévouement, j'ai toujours donné le meilleur de moi-même dans les bons comme les mauvais moments. Mais, c'est aujourd'hui sous d'autres couleurs que mon avenir s'écrit, et à tous je voudrais vous dire MERCI. Mais à toutes les personnes qui ont contribué à faire de mon rêve une réalité : coachs et dirigeants de l'OL qui m'ont accompagné durant toutes ces années... Merci à tous les joueurs que j'ai pu côtoyer et avec qui j'ai tant partagé... Merci à tous les supporters pour tout ce que vous m'avez apporté, votre affection et votre soutien inconditionnel... Grâce à vous, j'ai grandi en tant qu'athlète et tant qu'homme. Je ne pourrai jamais vous oublier, et soyez sûrs que pour toujours un Gone je resterai !", a-t-il écrit.

Né à Vénissieux et à l'OL depuis 2000, Maxime Gonalons a disputé 241 matchs de Ligue 1 avec l'OL et a été sélectionné 8 fois en équipe de France