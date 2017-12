OL féminin : une victoire 4-0 sur Guingamp pour finir l'année

Les filles de l'Olympique lyonnais terminent 2017 par une victoire nette, leur 12e en 12 matches de D1 cette saison.

© OL

Et de 12 ! L'OL féminin a battu cet après-midi à Décines l'équipe de Guingamp, sur le score de 4 buts à 0, signant leur douzième victoire de la saison en championnat. C'était le dernier match de 2017 pour les Lyonnaises, et elles n'ont pas tremblé contre des Bretonnes classées avant-dernière de D1. Ada Hegerberg a marqué deux fois (8e et 61e), Eugénie Le Sommer (27e) et Dzsenifer Marozsan (65e) ont aussi mis leur but.

Les chiffres sont impressionnants. L'OL féminin est en tête de la D1 féminine de football, avec 12 victoires en autant de matches, 59 buts inscrits et seulement 2 encaissés. Les Lyonnaises devancent de 5 points celles du PSG, qu'elles ont battues lundi dernier. Ada Hegerberg est la meilleure buteuse du championnat, avec déjà 18 réalisations.

Reprise du championnat pour l'OL contre le Paris FC, le 14 janvier 2018.