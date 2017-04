OL féminin: les Fenottes remportent le derby

L'OL féminin a atomisé Saint-Etienne 6-0 cet après-midi au Groupama OL Training Center. Une victoire qui leur permet de partir tranquillement en trêve internationale.

©OL Griedge Mbock

Une rencontre qui sentait le piège, quelques jours après la qualification en 1/2 finale de Ligue des champions. Au Groupama OL Training Center, les Fenottes se rassurent rapidement. L'ex stéphanoise Jessica Houara d'Hommeaux sanctionne son ancien club par deux fois, en l'espace de cinq minutes. Un avantage de deux buts, vite accompagné d'une supériorité numérique avec l'exclusion de la gardienne verte Mélodie Carré pour une faut sur Pauline Bremer. Une exclusion vite bonifiée par l'OL et Griedge Mbock de la tête.

Une avance confortée dès le retour des vestiaires, grâce au but d'Eugénie Le Sommer (48e), qui venait d'effectuer son entrée. L'internationale française est imitée vingt minutes plus tard par Claire Lavogez. Un but qui intervient seulement deux minutes avant le doublé de Le Sommer, portant le score final à 6-0.

Un derby mené et maîtrisé de bout en bout. C'est le 17e succès en 18 rencontres de D1 pour les Lyonnaises, quasiment assurée de remporter son 11e titre d'affilée. L'OL compte 7 points d'avance sur son premier poursuivant le Paris Saint-Germain. Les Fenottes peuvent désormais se concentrer tranquillement sur leur demi-finale de Ligue des champions face à Manchester City mi-avril.