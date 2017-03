OL féminin : Wendie Renard prolonge de cinq ans

Wendie Renard, la capitaine de l'OL féminine à prolongé son contrat de cinq ans avec le club rhodanien.

La capitaine et défenseure centrale de l'OL a signé un nouveau contrat de cinq ans avec les féminines de Lyon. Le club a annoncé la signature de la joueuse internationale de 26 ans ce jeudi soir au lendemain de la victoire des féminines contre Wolfsburg.

À Lyon depuis 2006, Wendie Renard a joué 275 matchs avec l'OL et était courtisée par plusieurs clubs à l'étranger et notamment aux États-Unis. "J’étais attirée par le championnat anglais. Je n’avais jamais exclu de poursuivre avec mon club. Il reste encore de l’encre dans le stylo", a-t-elle déclarée rapporte olympique-et-lyonnais.com. "C’est une sage décision. En plus d’être performante, elle est capable d’amener les autres joueuses vers les sommets", a commenté de son côté Gérard Prêcheur l'entraîneur des féminines.