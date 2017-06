OL féminin : Gérard Prêcheur "incompatible" avec Jean-Michel Aulas

L'entraîneur de l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais explique dans L'Équipe que ses mauvaises relations avec son président l'ont poussé à se retirer.

OL Féminin remporte la Ligue des champions 2017

On savait depuis février que Gérard Prêcheur allait quitter l'OL en fin de saison, à l'issue de son contrat de trois ans. Et on se doutait que ses relations avec le président Jean-Michel Aulas n'étaient pas au beau fixe. Il le confirme dans un entretien accordé à L'Équipe.

"Il y avait une incompatibilité avec Jean-Michel Aulas qui ne pouvait pas dépasser les trois ans", lâche-t-il, après avoir exprimé son "respect énorme" pour le club. "Il ne faut pas oublier que l'Olympique Lyonnais, ce n'est pas que le président, ce sont des actionnaires, des partenaires avec lesquels je m'entends très, très bien, c'est 250-300 salariés, ce sont des clubs de supporters."

Il reconnaît avoir vécu ses derniers mois de manière "très difficile". "Je me suis concentré sur le terrain, on dit toujours que la meilleure réponse est celle donnée sur le terrain, voilà pourquoi je suis très content d'avoir gagné cette finale de Ligue des champions." Gérard Prêcheur repart en effet sur un triplé Championnat-Coupe-Ligue des champions. Il sera remplacé par Reynald Pedros.

