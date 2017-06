OL féminin : 8 Lyonnaises dans l'équipe type de l'UEFA

Fortes de leur victoire en finale de la Ligue des champions, les joueuses l'OL s'imposent parmi les meilleures d'Europe, selon l'UEFA.

OL Féminin remporte la Ligue des champions 2017

Les observateurs techniques de l'UEFA pouvaient difficilement faire autrement. Ils ont ainsi largement pioché dans les deux équipes finalistes de la Ligue des champions féminine, l'OL et le PSG, pour brosser leur équipe-type de l'année. Composée de deux gardiennes, six défenseures, six milieues et quatre attaquantes, cette dream team de 18 joueuses compte ainsi huit représentantes de l'Olympique lyonnais, contre cinq Parisiennes.

Les Lyonnaises élues : Sarah Bouhaddi (gardienne et auteure du tir au but victorieux lors de la finale contre Paris), les défenseures Wendie Renard, Kadeisha Buchanan et Griedge M'Bock Bathy, les milieues Saki Kumagai, Camille Abily et Dzenifer Marozsán (ces deux dernières étant les meilleures passeuses de la Ligue des champions, avec 5 passes décisives), et l'attaquante Eugénie Le Sommer (2e meilleure buteuse avec 6 réalisations).

Voici la liste complète de l'UEFA : Gardiennes: Sarah Bouhaddi (Lyon), Katarzyna Kiedrzynek (Paris Saint-Germain); Défenseures: Lucy Bronze (Manchester City), Kadeisha Buchanan (Lyon), Griedge M'Bock Bathy (Lyon), Wendie Renard (Lyon), Ashley Lawrence (Paris Saint-Germain), Eve Perisset (Paris Saint-Germain); Milieues: Jill Scott (Manchester City), Camille Abily (Lyon), Saki Kumagai (Lyon), Dzsenifer Marozsán (Lyon), Grace Geyoro (Paris Saint-Germain), Pernille Harder (Wolfsburg); Attaquantes: Vivianne Miedema (Bayern München), Eugénie Le Sommer (Lyon), Cristiane (Paris Saint-Germain), Zsanett Jakabfi (Wolfsburg).