OL - Transfert : accord de principe pour Martin Terrier

Le transfert tournerait aux alentours des 15 millions d’euros : un tarif élevé, mais adéquat pour l’attaquant Strasbourgeois international espoir.

@F. Faugère Martin Terrier, 20 ans, a inscrit 7 buts en 5 sélections avec les Espoirs

On savait déjà que Bruno Genesio était intéressé par la venue du prodige alsacien. Une idée supposée volatile qui s’est finalement concrétisée selon les dires de L’Équipe. L’OL aurait trouvé un accord de principe avec le LOSC pour accueillir l’attaquant de 20 ans la saison prochaine. La transaction est estimée à 15 millions d’euros. Martin Terrier dira donc adieu au RC Strasbourg pour rejoindre les gones pour 4 ans et demi, et ce, à partir du 20 mai. Le Strasbourgeois avait précédemment affiché un solide intérêt pour le club lyonnais. Terrier a inscrit 2 buts en 13 matchs au sein du RC Strasbourg cette saison et 7 buts en 5 sélections au sein de l’équipe de France espoirs.

