OL – Transfert : Léo Dubois s'engage pour une durée de 4 ans

L'OL a annoncé l'arrivée pour quatre ans du latéral droit nantais Léo Dubois.

© Twitter Léo Dubois

L'OL a annoncé ce mercredi la signature de Léo Dubois. En fin de contrat avec le FC Nantes, le latéral droit nantais a signé un contrat de 4 ans avec Lyon. Contrat qui débutera à la fin de cette saison. L'international espoir a déjà quatre saisons de Ligue 1 avec les Canaris avec lesquels il a disputé 90 matchs. "L’arrivée de Léo Dubois, après celle de Martin Terrier et Oumar Solet, confirme la stratégie de l’Olympique Lyonnais de préparer l’avenir en faisant confiance aux jeunes espoirs du football français", s'est félicité l'OL. "C’est un défenseur latéral polyvalent qui réalise une très bonne saison avec le FC Nantes. Il a toutes les qualités pour répondre à la philosophie de jeu de l’équipe. Il a une capacité à répéter les efforts et est doté d’un très bon état d’esprit", a commenté Florian Maurice, le recruteur en chef de l’Olympique Lyonnais. L'état d’esprit et le caractère de Léo Dubois ont d'ailleurs fait de lui le capitaine du FC Nantes à seulement 23 ans.