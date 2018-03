OL : Nabil Fekir absent trois semaines de plus

La blessure de Nabil Fekir face à Saint-Étienne va l'éloigner des terrains 3 semaines de plus, lui faisant manquer le match retour de Ligue Europa et le choc face à Marseille cette semaine.

@FRANCK FIFE / AFP Nabil Fekir

Absent depuis le derby face à l'AS Saint-Étienne, Nabil Fekir ne devrait pas revoir le rectangle vert rapidement. Le capitaine et meneur de jeu de l'OL va passer une arthroscopie du genou droit ce mardi et devrait manquer trois semaines de compétitions supplémentaires selon l'OL. Le meilleur buteur du club qui avait repris l'entraînement la semaine dernière aurait ressenti une douleur. Il sera indisponible pour le match retour de Ligue Europa jeudi et contre l'OM dimanche prochain. Nabil Fekir manquera aussi les deux prochains matchs de l'équipe de France contre la Colombie et la Russie les 23 et 27 mars prochains. Une absence qui tombe mal dans la perspective de la coupe du monde en Russie puisqu’il s'agit des deux derniers matchs amicaux des Bleus avant l'annonce officielle du groupe qui sera sélectionné par Didier Deschamps pour le mondial.

