OL : Mouctar Diakhaby prolonge son contrat de 3 ans

Après le départ d'Emanuel Mammana vers le Zenit Saint-Petersbourg, l'OL vient d'annoncer la prolongation de 3 ans du contrat de son jeune défenseur central, Mouctar Diakhaby.

© AFP Mouctar Diakhaby, le défenseur central de l'OL

L'Olympique lyonnais a annoncé ce mercredi soir la prolongation de 3 ans de son défenseur central Mouctar Diakhaby. Le jeune défenseur est arrivé à l'OL en 2013 en provenance de Vertou près de Nantes. C'est d'ailleurs dans le club du FC Nantes que le joueur avait fait sa formation. Il est passé professionnel à l'OL en 2015 et suite à sa récente prolongation est désormais engagé avec le club jusqu’au 30 juin 2022. L'an passé, il a disputé 33 matchs avec l'OL dont 11 en compétitions européennes et a inscrit 5 buts. "L’OL se réjouit de l’engagement sur le long terme de ce défenseur athlétique et efficace qui fait partie des joueurs sur lesquels il compte s’appuyer pour prolonger la nouvelle dynamique sportive du club et dont la réussite conforte une nouvelle fois la qualité de l’Academy OL", a écrit le club dans un communiqué.

Une prolongation qui survient quelques jours seulement après l'officialisation du départ du jeune espoir argentin Emanuel Mammana transféré vers le club russe du Zenit Saint-Petersbourg pour 16 millions d'euros. Un transfert qui n'avait pas du tout plu aux supporters du club, qui l'ont fait savoir sur Twitter et ont reçu en retour l'ire du président du club, Jean-Michel Aulas, qui n'a pas hésité à s'en prendre à certains fans.