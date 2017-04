OL-Monaco ce soir: les clés du match

Alors que les deux équipes viennent de se qualifier pour les demi-finales de Ligue des champions et de Ligue Europa, l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais s'affrontent ce soir à 21h15 pour le compte de la 34e journée de Ligue 1.

©Romain Lafabregue / AFP Maxwel Cornet après avoir marqué contre Toulouse

Après deux matchs retardés et une qualification au bout de la nuit jeudi dernier à Istanbul, l'Olympique Lyonnais devrait reprendre un rythme normal ce soir à l'occasion de la venue des Monégasques au Parc OL. Une rencontre programmée à l'horaire inhabituel de 21h15, pour cause de l'élection présidentielle. Une rencontre également entre les deux formations françaises encore engagées en coupes d'Europe. L'AS Monaco a en effet validé son ticket mercredi pour les demi-finales de Ligue des champions en disposant du Borussia Dortmund. C'est la première équipe française depuis l'OL en 2010 à se qualifier à ce stade de la compétition. Les hommes de Bruno Génésio quant à eux se sont imposés aux tirs au but jeudi face au Besiktas à istanbul en Ligue Europa. Une qualification qui leur permet d'affronter l'Ajax Amsterdam en demi-finale de la deuxième coupe d'Europe.

L'OL privé de Lacazette et Fekir

En Ligue 1, 23 points séparent les deux équipes. Avec 77 points, l'AS Monaco est en course pour détrôner le Paris Saint-Germain. Les coéquipiers de Corentin Tolisso ont quant à eux définitivement dit adieu au podium. Ils termineront au mieux 4e de ce championnat de France. Mais cette quatrième place est menacée par les Girondins de Bordeaux, qui est passée devant la formation olympienne hier soir, grâce à sa victoire 2-0 sur Bastia. Même si les Bordelais comptent deux matchs d'avance sur l'OL, ils mettent la pression sur les jambes des Lyonnais.

D'autant plus que les Gones seront privés de leur principal fer de lance: Alexandre Lacazette. L'international français s'est blessé jeudi à Istanbul et est indisponible pour ce match. Autre absent de marque en attaque: Nabil Fekir. Le numéro 18 de l'OL a ressenti des douleurs à le cheville. Si Jérémy Morel est mis en repos, Rachid Ghezzal est quant à lui laissé à la maison. Un choix fort de Bruno Génésio, qui aura donc une attaque à construire face à Monaco. D'autant que l'équipe de Jean-Michel Aulas a joué 120 minutes en Turquie. On peut donc s'attendre à une composition remaniée pour ce choc de Ligue 1.

L'OL, bête noire de Monaco

En face, l'AS Monaco doit absolument gagner si elle veut espérer décrocher un 9e titre de champion de France. Le PSG est en effet passé devant les hommes du Rocher ce samedi, avec deux matchs d'avance. Derrière un Kylian Mbappé en feu, les rouge et blanc doivent s'imposer dans un Parc OL où ils ont subi une très lourde défaite en mai dernier. À la lutte pour la seconde place lors de l'avant-dernière journée de Ligue 1, les Monégasques avaient complètement déjoué à Décines. Une défaite, puis une deuxième en décembre dernier à Louis-II. L'Olympique Lyonnais avait en effet gagné en Principauté à l'occasion du match aller. Un nouveau revers qui fait de l'OL la "bête noire" des hommes de Leonardo Jardim.

Élément d'espoir pour vaincre le signe indien pour Monaco: en plus d'être fatigués les Lyonnais sont actuellement à la peine en championnat. Outre leur match arrêté à Bastia, leur dernier affrontement au Parc OL était lors de la venue du FC Lorient. Dans les bas-fond de la Ligue 1, les Merlus avaient piétiné un Olympique Lyonnais apathique (1-4). Avec une équipe remaniée et la tête à Amsterdam, les Gones sont loin d'être favoris pour cette rencontre.