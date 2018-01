OL – Mercato : Nabil Fekir vaut 60,7 millions selon le CIES

L’Observatoire du football CIES a calculé le prix des joueurs des cinq grands championnats européens. Dans son classement, Nabil Fekir, ainsi que d’anciens joueurs de l’Olympique lyonnais arrivent en bonne position.

©AFP Nabil Fekir montre son maillot lors du derby ASSE - OL

Alors que le mercato hivernal a débuté depuis une semaine, l’Observatoire du football CIES a calculé la valeur de transfert des joueurs des cinq grands championnats européens (Angleterre, Allemagne, Espagne, France, Italie, NdlR) et réalisé un top 100 des joueurs les plus chers. Un classement ou ne figure qu'un seul Lyonnais : Nabil Fekir. Le meneur de jeu de l'OL se classe 83e et vaudrait 60,7 millions d'euros selon le CIES.

D'anciens Lyonnais font aussi partie de ce classement. On retrouve Corentin Tolisso en 79e position (62,6 millions d’€), Anthony Martial en 48e position (82 millions d'€), Alexandre Lacazette en 30e position (97,6 millions d'€) et Samuel Umtiti en 25e position (101,5 millions d'€).

Ce top 100 des joueurs les plus chers est dominé par Neymar (€213m), Lionel Messi (€202m), Harry Kane (€195m) et Kylian Mbappé (€192m). "L’estimation des prix prend en compte les critères-clé utilisés par les acteurs du marché tels que l’âge, le poste, la durée de contrat, les performances ou le statut international", précise le CIES.