OL-MHSC : les supporters rendent hommage à Fekir à la 18e minute

Les supporters de l'OL ont rendu hommage à Nabil Fekir en tendant leur maillot pour imiter la célébration de l'attaquant lyonnais lors du but du 5-0 face à Saint-Etienne lors du derby.

©AFP Nabil Fekir montre son maillot lors du derby ASSE - OL

Nabil Fekir, absent ce dimanche lors du match nul 0-0 entre l'OL et Montpellier, a été célébré par le virage nord du Parc OL. Contrairement à la commission de discipline de la LFP qui l'a convoqué fin novembre pour sa célébration du but du 5-0 contre Saint-Étienne, les supporters lyonnais ont affiché leur soutien à l'attaquant natif de Lyon en reproduisant sa célébration à la 18e minute, comme le numéro de Fekir. Ce dernier a d'ailleurs passé le début de rencontre avec le kop avant de rejoindre la tribune officielle pour assister au spectacle. On ne sait pas encore si la 18e minute sera célébrée de cette façon durant les matchs à venir.

