OL : Lopes suspendu un match pour avoir effacé l'ASSE de son maillot

La commission de discipline de la FFF a suspendu Anthony Lopes pour un match après que le gardien a rayé le nom de Saint-Etienne sur son maillot durant la rencontre de Coupe de France entre l’OL et l’OM.

FRED TANNEAU / AFP Anthony Lopes abattu par la défaite

On savait déjà Corentin Tolisso et Rachid Ghezzal suspendus, respectivement deux matchs et un match, après leurs cartons rouges reçus lors du derby. Mais la commission de discipline de la FFF a aussi choisi de sanctionner Anthony Lopes pour avoir rayé le nom de l'ASSE sur son maillot lors du 16e de finale de coupe de France de l'OL à Marseille, rapporte olympique-et-lyonnais.com.

Une suspension qui va priver le portier lyonnais de la réception de Dijon ce dimanche à 17h en Ligue 1. Si Mathieu Gorgelin se prépare déjà pour prendre la succession du gardien portugais, l'OL étudierait la possibilité de faire appel.