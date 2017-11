OL – Limassol : Lyon prend ce match au sérieux

L’OL a besoin d’un seul point contre Limassol (21h05 au Groupama Stadium) pour se qualifier en 16es de finale de la Ligue Europa. Néanmoins, Bruno Genesio préfère rester mesuré.

© Tim Douet L’entraîneur de l’OL Bruno Genesio est sous le feu des critiques de certains supporters, en ce moment.

Lyon reste sur ses gardes. À l’heure d’affronter l’Apollon Limassol (ce jeudi à 21h05), Bruno Genesio préfère rester prudent. "On parle beaucoup de la qualification et même de la première place, mais il y a une vraie opposition, assure l’entraîneur lyonnais. Limassol a montré sa solidité et des principes forts. C’est une équipe joueuse à domicile comme à l’extérieur, elle a du talent. Ils sont encore en course pour la qualification."

Une piqûre de rappel pour ses joueurs qui devront faire le travail, jeudi soir, le plus sérieusement du monde. "Il faut préparer ce match très sérieusement, insiste Bruno Genesio. Il faudra être capable d’emballer le match. Mais il faut aussi être prêt à faire durer le match, comme contre Everton. Il faudra de l’application, beaucoup plus que contre Montpellier (0-0)."

L’OL qui reste sur cinq matchs d’affilée sans avoir encaissé de but veut rester sur cette dynamique. "Garder notre cage inviolée est un challenge, indique le technicien du club rhodanien. On a eu des soucis en début de saison dans ce domaine. C’est important de garder un équilibre, notamment lorsque l’on attaque." Pour ce rendez-vous de Ligue Europa, Bruno Genesio peut compter sur l’ensemble de son effectif et le retour de son précieux capitaine Nabil Fekir.

Le groupe lyonnais : Lopes, Gorgelin – Rafael, Tete, Diakhaby, Morel, Marcelo, Marçal, Mendy – Aouar, Tousart, Ndombele – Memphis, Fekir, Maolida, Traoré, Mariano, Gouiri.

