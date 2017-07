OL-Inter Milan : entre préparation sportive et implantation en Chine

L’Olympique lyonnais va affronter l'Inter Milan ce lundi à Nanjing en Chine (14h05 heure française). Un match plus important pour le développement des intérêts du club de Jean-Michel Aulas en Chine que pour son intérêt sportif.

Après trois victoires lors de ses trois premiers matchs amicaux, l'OL va affronter l'Inter Milan ce lundi à 14h05 (heure française) à Nanjing en Chine. Un match de gala en terre chinoise qui va permettre de tester les nouvelles recrues dont l'attaquant Mariano Diaz, arrivé cet été en provenance du Real Madrid contre 8 millions d'euros. L'occasion aussi pour l'OL de poursuivre son implantation dans l'Empire du Millieu, puisque ce sera la première tournée du club en Chine depuis l'ouverture de son capital au fonds d'investissement chinois IDG Capital.

"La notoriété de l'OL n'est pas suffisante. C'est pour ça que Jean-Michel Aulas fait le déplacement (il est arrivé hier) pour faire davantage connaître l'OL. Le lendemain du match, on va faire une réunion concernant la joint-venture. On travaille aussi sur les dossiers " académies pro " qui sont plus délicats à faire. Pour les clubs amateurs, on a besoin d'un seul coach. Pour les pros, on a besoin de quatre coaches", a confié Xing Hu, le directeur général de Beijing OL FC Ltd, la structure créée entre Lyon et le fonds d'investissement, interrogé par l'Équipe. Ce match contre l'Inter ira donc au-delà du simple cadre sportif. Le club va d'ailleurs y lancer le premier Fan club Chinois de l'OL. Les joueurs rentreront à Lyon ce mardi avant d'affronter Montpellier lors d'un dernier match amical le 30 juillet prochain et de rendre hommage à Louis Nicollin décédé le 29 juin dernier. Les Gones entameront leur saison le 5 août prochain contre Strasbourg à domicile.