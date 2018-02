OL : Houssem Aouar 21e joueur le plus prometteur d'Europe

Le Lyonnais Houssem Aouar a été classé 21e joueurs de moins de 20 ans le plus prometteur d'Europe selon l’observatoire du football CIES.

OL

L'observatoire du football CIES a analysé l'expérience cumulée en championnat lors des deux dernières années par les footballeurs de moins de 20 ans actifs dans 22 compétitions européennes "afin d’identifier les talents les mieux placés pour accomplir une carrière au plus haut niveau". Un classement dominé par l'Italien Gianluigi Donnarumma (Milan AC) devant deux Français Alban Lafont (Toulouse) et Kylian Mbappé (PSG) où l'on retrouve le Lyonnais Houssem Aouar en 21e position. Le jeune milieu de terrain lyonnais est le 6e français dans ce classement. "Les minutes disputées par chaque joueur ont été pondérées selon le niveau sportif des ligues et les résultats des clubs d'emploi", a précisé le CIES concernant sa méthodologie.