OL-EAG : une 8e victoire à l’extérieur pour Lyon ?

Les joueurs lyonnais se déplacent ce soir au stade de Roudourou pour un match qui promet d'être disputé. Les deux équipes enchaînent les victoires, et aimeraient chacune l'emporter avant de rencontrer Paris.

AFP L'attaquant de l'OL, Bertrand Traoré

Depuis octobre 2017, l'OL n'a pas perdu un seul match à l'extérieur en championnat, s'ils l'emportent ce soir ils pourront se vanter d'avoir enchaîné 8 victoires d'affilée. Mais l'enjeu est également grand en face. Guingamp est dans une dynamique très favorable, et approche de plus en plus du Top 5. Face à une série de victoires de l'En Avant, Lyon peut néanmoins se vanter d'être redoutable lors de ses matchs à l'extérieur, si bien que l'équipe a dépassé Paris sur ce classement. Alors que Bruno Genesio affichait la plus grande prudence quant au retour sur le terrain de Bertrand Traoré blessé au genou il y a quelques mois, il a finalement été annoncé que le Burkinabé foulera bien la pelouse ce soir. Fernando Marçal, blessé à la cheville sera quant à lui absent.

Alors que Jean-Michel Aulas se plaignait publiquement dans un tweet du nombre de fautes dont était victime son joueur Nabil Fekir, les Guingampais ont anticipé toute critique en rétorquant que Fekir était aussi le joueur qui commettait le plus de fautes par match de la Ligue 1. Une petite hostilité qui montre bien que le match de ce soir pourrait bien être le plus décisif de la semaine. Un match d’autant plus important dans la course au podium, que l’OM a gagné ce mardi soir 2-0 face à Strasbourg. En cas de victoire, l’OL pourrait tout de même prendre la 3e place à la faveur du match nul hier soir entre l’AS Monaco et l’OGC Nice (2-2).