OL – CSKA Moscou (2-3) : l’oeil de Nicolas Puydebois

Après chaque rencontre, notre consultant pour Olympique & Lyonnais, Nicolas Puydebois, livre ses impressions à chaud. Après la défaire contre le CSKA Moscou (2-3) qui marque la fin de l’aventure européenne de l’OL, l’ancien gardien du club n’a distribué que des mauvais points.

@Tim Douet

Mes coups de gueule

L’élimination

"Et dire que l’OL avait son destin en main grâce à sa précieuse victoire au match aller en Russie (0-1)… Ce jeudi, l’entame de la seconde période a été fatale à nos Lyonnais pris par le bon pressing russe. L’épopée européenne de l’OL s’arrête, cette saison, sur un goût d’inachevé. Mais cette défaite n’est malheureusement pas surprenante."

Manque de réalisme

"En première période, les joueurs de l’OL se sont créés énormément d’occasions par du jeu rapide et de nombreuses contre-attaques sans pouvoir les concrétiser. Les mauvais choix et l’individualisme de nos attaquants n’ont pas permis à l’Olympique lyonnais de prendre l’avantage dans ce match. Un manque de réalisme trop important à ce niveau de la compétition."

Les latéraux

"Le CSKA Moscou disposé en 3-5-2, il était évident que les Russes allaient passer par les côtés pour apporter le danger devant le but lyonnais. Les trois buts encaissés par l’OL viennent de dédoublements sur les côtés avec notamment, sur le premier but du CSKA, Kenny Tete qui ne défend pas en avançant. Même chose pour Marçal, attentiste et les mains dans le dos sur le second but russe. Ce même Marçal dont l’attitude inadmissible à sa sortie du terrain vient conclure une bien triste soirée pour nos latéraux."

Triste constat

"Tout au long de ce match, l’OL a trop manqué de maîtrise que ce soit dans les nombreuses relances manquées mais aussi dans les largesses défensives. Cela a donné de nombreuses opportunités aux joueurs du CSKA Moscou. Il y a eu trop de manques pour se qualifier en quarts de finale de Coupe d’Europe d’autant que l’effectif actuel n’a ni le talent ni l’expérience de l’équipe de la saison passée."

Retrouvez l’analyse de Nicolas Puydebois après chaque match de l’OL sur notre site : olympique-et-lyonnais.com