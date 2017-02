OL : Alexandre Lacazette souhaite "changer d’air"

Sur Canal + ce dimanche, Alexandre Lacazette a clairement affirmé sa volonté de quitter l’Olympique lyonnais l’été prochain.

© AFP Le buteur Alexandre Lacazette.

C'est un peu le feuilleton de chaque période de transfert. Partira ? Ne partira pas ? Alexandre Lacazette est souvent annoncé vers la sortie, mais a toujours choisi de rester au club depuis plusieurs saisons. Pourtant, l'attaquant vedette de l'OL semble vouloir changer d'air. "Je pense que cet été ce sera le moment où il faudra changer d’air et découvrir autre chose, toujours dans l’idée d’avancer et de progresser footballistiquement et humainement", a-t-il déclaré ce dimanche au micro du Canal Football Club.

@LacazetteAlex pour le #CFC : "Je pense que cet été il faudra un peu changer d'air" #ASSEOL pic.twitter.com/Tl0HxhFjn0 — Canal Football Club (@CanalFootClub) 5 février 2017

La fin de l'histoire entre Lacazette et l'OL ? Peut-être. Mais les éventuels acquéreurs devront sortir le chéquier. Le buteur lyonnais, au club depuis 2009, est sous contrat avec l'OL jusqu'en 2019 et son prix est évalué par le CIES à 45,6 millions d'euros. Cet Hiver, West Ham aurait proposé 40 millions d'euros. Une offre qui aurait été refusée par l'OL qui selon L'Équipe souhaiterait fixer la clause de départ du joueur à "70 millions d’euros".

Il lui avait proposé cette clause lors des négociations l'été passé pour une revalorisation de contrat. Clause qui avait été refusée par l'entourage du joueur. Alexendre Lacazette est à l'OL depuis 2003. Né à Lyon, il a fait toutes ses classes au sein de l'OL et a inscrit 113 buts avec l'équipe professionnelle.