OL – Ajax (3-1) : Genesio, un avenir en question

L’OL a été sorti de la Ligue Europa hier par l’Ajax Amsterdam en demi-finale. L’avenir de Bruno Genesio, sous contrat jusqu’en juin 2019, pose question. Les noms de Laurent Blanc et Jocelyn Gourvennec sont déjà évoqués pour éventuellement lui succéder.

©Tim Douet Bruno Genesio

Mathieu Valbuena n’a pas fait de langue de bois. L’international français a qualifié la saison lyonnaise de « médiocre » jeudi soir après l’élimination des Gones en demi-finale de la Ligue Europa. Lyon, trop inconstant, trop brouillon, ne sera pas non plus sur le podium de la Ligue 1 cette saison. Loin, très loin des trois premiers, Monaco, le PSG et Nice. Dans ces conditions, les questions sont forcément nombreuses autour de Bruno Genesio. « Oui, bien sûr (que Bruno Genesio sera là la saison prochaine) », a martelé Jean-Michel Aulas hier soir devant les médias. Pour tenter de chasser les doutes. Car ils existent, forcément, après une saison frustrante pour de nombreux supporteurs lyonnais.

L’Equipe explique ainsi ce vendredi que Bruno Genesio était assuré de conserver son poste si qualification en finale il y avait eu. Mais voilà, Lyon n’est pas en finale. « L’élimination soulève un doute à son sujet », ajoute le quotidien sportif.

L’OL INTÉRESSÉ PAR LAURENT BLANC ?

Ces dernières semaines, Jean-Michel Aulas n’a eu de cesse de clamer son soutien à son coach. Comme dans Le Parisien/Aujourd’hui en France, au mois d’avril, quand le président lyonnais s’étonnait des interrogations que pouvait susciter son coach, y compris en interne : « Je tombe des nues. Dans le vestiaire, il y a une adhésion générale autour de Bruno. Chez les supporteurs, il y a une mouvance activiste sur les réseaux sociaux, me semble-t-il, largement minoritaire. Et moi, je suis au centre des débats et je pense vraiment être le plus légitime dans l’analyse objective. Ou je suis has been et sourd ou vous vous trompez ». Avant d’ajouter : « Il démontre un savoir-faire que je n’imaginais pas ».

En poste depuis décembre 2015, Bruno Genesio est sous contrat jusqu’en juin 2019. Et en coulisses, des discussions sur les profils de possibles successeurs à Genesio ont eu lieu ces dernières semaines selon L’Equipe. Ainsi, Jean-Pierre Bernès, le très influent agent de Nabil Fekir et Mathieu Valbuena, aurait notamment évoqué avec les dirigeants lyonnais les profils de Laurent Blanc et de Jocelyn Gourvennec. Le quotidien sportif ajoute que l’ancien coach du PSG et sélectionneur de l’équipe de France, actuellement libre de tout engagement, ne laisserait pas insensible les décideurs rhodaniens. Affaire à suivre…

