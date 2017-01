Mercato : le jeune Adnan Januzaj en approche vers l'OL ?

En quête d'un joueur offensif, l'Olympique lyonnais aurait dans le viseur cinq jeunes joueurs, dont les prometteurs Adnan Januzaj et Léon Bailey.

Ce n'est un secret pour personne, l'OL est à la recherche d'un joueur dans le secteur offensif pour pallier notamment le départ de Rachid Ghezzal à la CAN. Selon olympique-et-lyonnais.com, le club de Jean-Michel Aulas aurait cinq pistes : Nicolas Pépé (21 ans, Angers), Léon Bailey (19 ans, Racing Genk) et Jonathan Cafu (25 ans, Ludogorets), Memphis Depay (22 ans, Manchester United) et Adnan Januzaj (21 ans).

Toujours selon O&L, les pistes de Leon Bailey et Adnan Januzaj seraient les plus chaudes. Si le dossier Bailey aurait accéléré dans les dernières heures, Jean-Michel Aulas a annoncé "une grosse opération" à venir après la victoire de Montpellier et le jeune joueur de Genk ne peut pas être considéré comme tel. Le non d'Adnan Januzaj apparaît plus conforme à ce que pourrait être une grosse opération puisque le jeune joueur belge est considéré comme un grand espoir du football européen, même s'il n'a pas encore réussi à exprimer tout son potentiel. Un prêt avec option d'achat serait à l'étude.