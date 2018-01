Mercato hivernal : l’OL annonce deux recrues

L’OL vient d’annoncer ce lundi ses deux premières recrues du mercato hivernal avec l’arrivée des deux joueuses internationales : Amandine Henry et Morgan Brian.

© olweb Amandine Henry et Morgan Brian

Alors que Bruno Genesio souhaiterait l'arrivée d'un milieu défensif durant le mercato hivernal, c'est Reynald Pedros, l'entraîneur des féminines du club olympien qui a été le premier servit avec le renfort de deux recrues de poids. Récente championne des États-Unis avec les Portland Thorns Amandine Henry, est revenue à ses premières amours en retrouvant le club dans lequel elle a déjà passé neuf saisons entre 2007 et 2016, disputé 207 matches et remporté 17 titres. La joueuse de 28 ans s'est engagée pour 3 ans et demi.

L'OL va aussi pouvoir compter sur le renfort de Morgan Brian qui évoluait elle aussi aux États-Unis aux Chicago Red Stars. La joueuse de 24 ans a déjà 69 sélections avec l'équipe nationale américaine et a été championne du monde en 2015. Elle s'est engagée avec l'OL pour 2 ans et demi. "L’Olympique Lyonnais se réjouit de ces arrivées qui confirme la volonté du club de constituer un effectif de haut niveau alliant l’expérience des meilleures joueuses mondiales à la jeunesse des talents de demain dont certaines issues de l’Academy à l’image de Selma Bacha qui a fait ses débuts cette saison à seulement 16 ans", a écrit l'OL sur son site internet.