Malgré la défaite, l'OL Féminin en finale de Ligue des champions

Comme face à Wolfsburg, l'OL féminin s'est incliné au Parc OL hier soir face à Manchester City (0-1). Une défaite qui ne l'empêche pas de se qualifier pour sa sixième finale européenne, la première face au Paris Saint-Germain.

Il y aura une finale franco-française! Après une victoire 3-1 en Angleterre la semaine dernière, les filles de Gérard Prêcheur recevaient Manchester City hier soir au Parc OL, pour la demi-finale retour de Ligue des champions. Grâce à ses trois buts inscrits à l'extérieur, l'Olympique Lyonnais pouvait se contenter de gérer le match devant 19 000 spectateurs. Une rencontre pauvre en occasions, mais dominée par les coéquipières d'Alex Morgan, rentrée en seconde mi-temps. Un deuxième acte qui verra l'Américaine Carli Lloyd inscrire l'unique but de la rencontre, sur un dégagement raté de Sarah Bouhaddi (57e). Plus rien à signaler lors de cet affrontement, si ce n'est un but refusé à Eugénie Le Sommer.

Trois sommets face au PSG

Comme face à Wolfsburg, l'OL s'incline mais se qualifie. Une 3e défaite de la saison qui ne l'empêche pas de rêver d'un quatrième sacre européen. Il faudra pour cela vaincre son pire ennemi le Paris Saint-Germain. Les joueuses de Patrice Lair ont remporté leurs deux matchs face au FC Barcelone (3-1, 2-0). Elles seront ainsi à Cardiff pour espérer décrocher leur première coupe aux grandes oreilles, après la défaite en finale en 2015.

La finale aura lieu le 1er juin dans le Cardiff City Stadium. Les deux équipes auront d'ici-là pu se jauger, avec deux face-à-face en une semaine. Le 13 mai, l'OL recevra le PSG pour le compte de la 21e journée de D1. Le 19 mai, les deux clubs s'affronteront en finale de Coupe de France à Vannes.

