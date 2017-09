Lyon : le Parc OL retenu pour les Jeux olympique de 2024

Le parc OL fait partie des stades retenus pour les tournois de football féminins et masculins des Jeux Olympiques 2024.

© Tim Douet Grand Stade de Décines

Paris a officiellement obtenu l'organisation des Jeux Olympiques de 2024. Et c'est aussi une bonne nouvelle pour le parc OL de Décines, qui fait partie des neuf stades retenus pour organiser les tournois de football féminins et masculins des JO. L'équipe de France, qui ne s'est plus qualifiée aux Jeux Olympiques depuis 1996, a obtenu son ticket d'entrée d'office en tant que pays organisateur. Discipline olympique depuis 1900, les joueurs des équipes internationales ont moins de 23 ans pour la majorité d'entre eux, seuls trois joueurs par équipe sont autorisés à dépasser la limite d'âge. les autres stades retenus sont évidemment le Parc des Princes, mais aussi le stade Pierre Mauroy de Lille, le stade Vélodrome de Marseille, le stade Geoffroy Guichard de Saint-Etienne, la stade de la Beaujoire à Nantes, le Matmut-Atlantique à Bordeaux, et enfin l'Allianz-Riviera, à Nice.