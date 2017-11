Ligue des champions : les filles de l'OL s'imposent 7-0 au Kazakhstan

À 7h ce matin, les féminines de l'OL se sont facilement imposées (0-7) face aux Kazakhes de Biik Kazygurt en Ligue des champions féminine.

L'OL s'est baladé ce mercredi en 8e de finale aller de la Ligue des champions féminine en allant s'imposer 7-0 sur le terrain de l'équipe kazakhe de Biik Kazygurt. Le match qui avait lieu à plus de 6000 kilomètres de Lyon s'est déroulé ce matin à 7h00 (midi heure locale). L’heure inhabituelle et le décalage horaire n'ont donc visiblement pas perturbé les joueuses de Reynald Pedros qui ont dominé la rencontre de bout en bout. Ada Hegerberg a inscrit un quadruplé. Le Sommer, Majroi et Abily l'ont accompagné avec un but chacune. Le match retour se disputera le mercredi 15 novembre prochain à 20h30 au centre d'entraînement de l'OL.

