Ligue Europa : tirage au sort difficile pour l’OL

L'OL, pourtant tête de série, a hérité d'un tirage au sort difficile en Ligue Europa ce vendredi avec Everton, l'Atalanta et l'Apollon Limassol.

Mariano Diaz

Everton, l'Atalanta et l'Apollon Limassol. Si le dernier club semble largement abordable, l'OL aura fort à faire face à Everton et l'Atalanta cette année en Ligue Europa. Les Anglais, malgré les départs de Lukaku (85M€) et Deulofeu (12M€), se sont très bien renforcés avec les jeunes Michael Kean, Sandro Ramirez et Davy Klaasen. Ce dernier avait d’ailleurs fait des misères à l'OL dans cette même compétition l'an passé avec l'Ajax. Everton a aussi recruté l'Islandais Sigurdsson, mais le principal renfort des Toffees a surtout était l'arrivée de l'enfant du club Wayne Rooney, de retour après 13 saisons passées à Manchester United.

Les Lyonnais devront aussi se méfier des Italiens de l'Atalanta Bergame et de leur buteur argentin Alejandro Gomez, auteur de 16 buts l'an passé en Série A, ce qui avait permis à son club de terminer 4e devant la Lazio et les deux clubs de Milan.

"Everton, Bergame et Limassol, c'est un tirage difficile, mais pour les supporters, ça sera bien. Psychologiquement, c'est mieux aussi pour mobiliser les joueurs. Attention, Limassol ne nous a pas réussi par le passé. Nous n'aurons pas de longs déplacements, c'est positif. On va tenir compte de ce tirage pour terminer nos quelques opérations en cours sur le marché des transferts et notamment l'arrivée d'un milieu de terrain. Il nous faut deux équipes complètes au niveau de l’effectif", a réagi Jean-Michel Aulas au micro de beIn Sports.

Dans les autres groupes, l’OGC Nice affrontera la Lazio Rome, Zulte-Waregem et le Vitesse Arnhem. L’OM sera confronté à Salzbourg, le Vitoria Guimaraes et Konyaspor.