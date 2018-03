Ligue Europa : match capital pour l'OL ce soir face au CSKA Moscou

Critiquée pour son manque d’idées de jeu, l’équipe entraînée par Bruno Genesio va vivre une semaine capitale en recevant le CSKA Moscou et l’OM en quatre jours. Vainqueur 1-0 face aux Russes au match aller, l’Olympique lyonnais joue une partie de sa saison ce jeudi soir à 21h05 au Groupama stadium.

Mariano Diaz

Confirmer la bouffée d'air frais engrangée face à Caen. Tout ne fut pas parfait, loin de là, face aux Normands, mais après une série de trois défaites et trois nuls en Ligue 1, cette victoire (1-0) a redonné de l'air au groupe lyonnais. À neuf journées du terme du championnat, les joueurs de Bruno Genesio ont vu le podium s'éloigner depuis leur succès (2-1) face à Paris en janvier et comptent désormais cinq points de retard sur l'OM (3e). Avec une qualification en quart de finale de Ligue Europa ce soir face au CSKA Moscou, la bouffée d’air pourrait se transformer en bol.

Du turn-over dans l’effectif ?

Après une victoire 1-0 courageuse dans un contexte difficile (froid glacial, pelouse inexistante) à l’extérieur, l'OL aura tout de même fort à faire face à une équipe russe plus à l’aise à domicile qu’a l’extérieur. D'autant que le club sera toujours privé de son meneur de jeu Nabil Fekir. Selon L'Équipe, Jordan Ferri pourrait être préféré au milieu de terrain à la place de Houssem Aouar dans l'optique de faire souffler ce dernier avant la rencontre face à l'OM dimanche. Même chose pour Diakhaby qui pourrait être préféré à Morel et Maolida à Diaz. Pour autant, pas question de jouer défensif selon Bruno Génésio : "il faudra se qualifier sur le terrain. C’est à nous d’être très concentrés et de faire le nécessaire. Je crois que l’on n’a pas une équipe pour gérer l’avance. On va jouer notre jeu sans arrières-pensées".

L’OL favori des statistiques

D'un point de vue statistique, les chiffres sont du côté de l'OL. Le club de Jean-Michel Aulas n'a jamais été éliminé en compétition européenne après avoir gagné 1-0 à l’extérieur. Dans l'histoire des compétitions européennes, une équipe qui remporte le premier match à l’extérieur 0-1 a 88% de chances de se qualifier. "Les statistiques nous sont favorables, mais il faudra se qualifier sur le terrain", a tempéré Bruno Genesio.

Statistiques favorables ou non, si des matchs peuvent faire basculer des saisons, celui-ci sera l’un de ceux-là. Une défaite serait un coup dur pour les Lyonnais qui restent sur une demi-finale de Ligue Europa face à l’Ajax Amsterdam. À l’inverse, une qualification pourrait confirmer la bonne présence du club au plus haut niveau européen et enclencher une série positive avant de recevoir l’OM. L’OL est sur une ligne de crête ponctuée de deux rencontres en une semaine qui feront basculer la saison d’un côté ou de l’autre. Première étape de ce diptyque ce jeudi soir à 21h05. Près de 40 000 supporters sont attendus.