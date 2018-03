Ligue Europa : le groupe de l’OL dévoilé et sans Nabil Fekir

L’OL décollera ce mercredi pour Moscou sans Nabil Fekir, touché au genou et non retenu dans le groupe pour affronter le CSKA Moscou ce jeudi à 19h.

L'OL a annoncé dans un communiqué le groupe retenu pour affronter le CSKA Moscou ce jeudi à 19h en Russie pour le match aller du 8e de finale de Ligue Europa. Un groupe ou comme attendu ne figure pas Nabil Fekir. Touché au genou face à Saint-Étienne, le capitaine et meneur de jeu lyonnais a été laissé au repos. Une décision pas étrangère au long trajet et au froid qui attend les Lyonnais sur place. Le club a seulement précisé "qu’il n’est pas suffisamment rétabli". Nabil Fekir a tout de même réintégré le groupe à l'entraînement ce mercredi. Un retour ce week-end face à Caen serait le plus probable pour celui qui a inscrit 20 buts et délivré 6 passes décisives cette année en 35 rencontres jouées.

Les joueurs décolleront aujourd'hui et un point presse va être organisé par Bruno Genesio ce soir.

Le groupe de Bruno Genesio :

GORGELIN M. – LOPES A. – GRANGE D. DIAKHABY M. – MARCAL F. – MARCELO – MENDY F. – MOREL J. – RAFAEL – TETE K. AOUAR H. – DIOP C. – FERRI J. – NDOMBELE T. – TOUSART L. CORNET M. – DEPAY M. – DIAZ M. – MAOLIDA M. – TRAORE B.

Blessé : FEKIR N.