Ligue Europa : l'OL confronté à l'AS Roma en huitièmes de finale

"C'est un des tirages les plus difficiles que l'on pouvait avoir" a déclaré l'entraîneur de l'OL, Bruno Genesio, lorsqu'il découvre ce vendredi que son équipe devra affronter l'AS Roma en huitième de finale de la Ligue Europa.

L'entraîneur de l'OL l'avait dit, il aurait préféré que l'OL affronte le Manchester United. Mais les huitièmes de finale se dérouleront finalement du côté de l'Italie pour l'OL. Le 9 mars, le premier match se jouera à domicile au Parc OL avant que le club ne se déplace le 16 mars au Parc Olympique de Rome. Le septuple champion de France n’a plus affronté le club de la capitale d’Italie depuis 2007 et un huitième de finale de Ligue des champions qui avait été marqué de l’empreinte du Brésilien Alessandro Mancini (0-0, 0-2). Pour l'entraîneur de l'OL, Bruno Génésio, Lyon peut se qualifier mais la tâche s'annonce difficile. Il admet volontiers que son équipe "aurait préféré un tirage plus clément". "C’est du 50-50, c’est une équipe performante mais je pense qu’on a les moyens", a-t-il déclaré ce vendredi. Il garde quand même l’ambition de remporter la compétition. "C’est un des tirages les plus difficiles qu’on pouvait avoir, maintenant si on veut aller loin il faut jouer des grosses équipes", a-t-il avancé. Les partenaires de Džeko ou Nainggolan ont facilement éliminé Villarreal, en seizième de finale (4-0, 0-1). Clément Grenier, qui a joué quelques minutes en Ligue des champions avec son club formateur cette saison, et a été prêté à la Louve depuis, n’est pas qualifié. L’Olympique lyonnais n’a pas été verni, mais aura l’occasion face à la Roma de se jauger, pour savoir s’il est vraiment capable d’aller au bout.