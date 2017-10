Ligue 1 : l’OL s’impose face à Metz grâce à un doublé de Fekir

Dans un stade à guichets fermés (53.921 spectateurs), l'OL vient d'enchaîner une troisième victoire de rang en ligue 1 ce dimanche soir face à Metz, grâce à un doublé de son capitaine Nabil Fékir.

OL

Après un début de championnat en dents de scie, l'OL retrouve des couleurs et vient d'enchaîner une 3e victoire consécutive en Ligue 1 ce dimanche contre le FC Metz. Portés par leur capitaine Nabil Fekir, auteur d'un doublé (6e, 20e), les Lyonnais se sont imposés au terme d'une rencontre peu passionnante. Il faut dire que le numéro 10 lyonnais a plié le match en 20 minutes lors d’une première mi-temps largement maîtrisée par l'OL. La seconde période fut moins enthousiasmante. Malgré un poteau de Mariano à la 50e minute, les Lyonnais, trop timides, auraient pu voir Metz réduire la marque à la 65e minute si Jérémy Morel n'avait pas repoussé le ballon sur la ligne.

Une seconde période pointée du doigt par Bruno Genesio. "Nous nous sommes compliqué dans le jeu. Nous n’avons pas su jouer simple, ce que nous avions réussi à faire en début de partie pour marquer les deux buts aux Messins. Du coup, les joueurs, et un peu tout le monde, se sont ennuyés en seconde période. Il faudra très vite rectifier si nous ne voulons pas de nouveau connaître de grosses désillusions", a critiqué de façon lucide l’entraîneur lyonnais. Même discours du côté de Nabil Fekir : "On est content pour le résultat, par contre, la manière n’était pas là. On a perdu la maîtrise en seconde période, il y a eu un peu de relâchement après la pause. Maintenant, on remonte sur le podium donc c’est bien". En effet, avec 22 points, l'OL n'est plus qu'a trois points de Monaco et 7 points du PSG après 11 journées. À l'inverse, Metz vient de concéder une 10e défaite en 11 matchs et est déjà en très grande difficulté dans la course au maintien.