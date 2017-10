Ligue 1 : l’OL reçoit Metz pour enchaîner

Les Lyonnais reçoivent le FC Metz à guichets fermés ce dimanche à 15h au Groupama Stadium. Après 3 victoires de suite pour l’OL, la réception du club lorrain en difficulté est l’occasion rêvée pour enchaîner une nouvelle victoire.

DR

Autant l’attaque lyonnaise n’a plus rien à prouver (2,5 buts de moyenne par match), autant la défense a été critiqué pour sa porosité depuis le début de saison. En encaissant seulement un but lors des deux derniers match tout en mettant sept, les Lyonnais ont prouvé qu’ils pouvaient à la fois bien défendre et bien attaquer. Il faudra répéter ce genre de performance complète plus souvent pour espérer accrocher une place en Ligue des Champions en fin de saison. Une telle performance est largement envisageable ce dimanche compte tenu de l’adversaire, lanterne rouge du championnat. Bruno Génésio pourra compter sur un groupe au complet. Les Lyonnais n’auront pas d’excuses en cas de contre performance.

Le FC Metz est en grande difficulté depuis le début de la saison et semble être une proie facile pour les Lyonnais. Pire attaque, deuxième plus mauvaise défense, les Grenats sont derniers de la Ligue 1 Conforama avec seulement 1 victoire pour déjà 9 défaites. Ces résultats en dent de scie ont provoqué le départ de l'entraîneur Philippe Hinschberger qui n’a toujours pas été remplacé. Ce déplacement à Lyon est d’autant plus périlleux que quelques joueurs clés sont blessés comme l’ancien lyonnais Milan Bisevac ou l'attaquant Emmanuel Rivière.

Ce match contre la lanterne rouge doit permettre aux Lyonnais d’enchainer devant un public de vacanciers venu nombreux. Le club, pour remplir un Groupama Stadium très rarement plein, a choisi de casser ses prix en proposant toutes les places à 10 euros. Résultat : le match est à guichet fermé avec 53 000 places vendues. Les Lyonnais auront ensuite une semaine très importante : la réception d’Everton sur la scène européenne et le déplacement chez le voisin stéphanois pour le derby.