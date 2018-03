Les valeurs de transfert des joueurs de l’OL en forte augmentation

Depuis le début de saison la valeur marchande de plusieurs joueurs de l’Olympique lyonnais a fortement grimpée selon l'Observatoire du football CIES. En tête, Nabil Fekir est aujourd’hui valorisé à 66,8 millions d’euros (+35,1 M€).

©AFP Nabil Fekir montre son maillot lors du derby ASSE - OL

Dans sa lettre hebdomadaire, l'Observatoire du football CIES a publié les valeurs de transferts actualisés des joueurs des cinq plus grands championnats. Des chiffres comparés à ceux publiés il y a six mois afin de mettre en exergue l'augmentation des valeurs marchandes de certains joueurs. Un classement ou les Lyonnais figurent en bonne position. On y apprend par exemple que la valeur de Nabil Fekir a grimpé de 35,1 millions d’euros pour atteindre 66,8 millions d'euros. Le prix de Memphis Depay a augmenté de 29,7 millions pour atteindre 46,7 millions d'euros, celui de Mariano Diaz (+21,5M€) est estimé à 27,3 millions d'euros et celui de Houssem Aouar (+20,2M€) est estimé à 22,5 millions d'euros. En France, c'est Kylian Mbappe (PSG) qui a connu l'augmentation la plus élevée de sa valeur (+54,7 M€) pour atteindre 188,5 millions d'euros. Dans les cinq grands championnats, c'est le joueur de Liverpool Mohammed Salah qui a le plus été valorisé avec une augmentation de 74,7 millions d'euros pour atteindre 162,8 M€.

